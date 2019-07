Nessuna dichiarazione e nessun sorriso.Vestito con una tuta bianca e grigia, accompagnato dal suo entourage, ha sfilato senza fare commenti. L'ex punta dello Sporting Lisbona diventerà ufficialmente rossonero nella giornata di domani. Sarà il partner d'attacco di Piatek.. L'attaccante portoghese arriva dalper 30 milioni più il cartellino del connazionaleche lascia il Milan a un anno esatto dal suo arrivo., volato ieri in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura al Wolverhmpton.- Il classe '99 non sosterrà le visite mediche nella giornata odierna, ma domani mattina, presso la clinica La Madonnina, tappa obbligata prima della firma in sede che farà dell'ormai ex Lille un nuovo attaccante del Milan. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com