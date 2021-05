Il Milan continua a trattare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del portiere Gigio Donnarumma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, oltre a un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, il suo agente Mino Raiola chiede una maxi commissione: secondo alcune fonti la parcella del procuratore potrebbe addirittura toccare i 20 milioni di euro, ma secondo altri potrebbe anche essere più contenuta tra i 10 e i 15 milioni. Cifre che attualmente il club rossonero non vuole spendere. Non a caso è stato bloccato il francese Mike Maignan del Lille.