Il Milan tratta con Raiola il rinnovo del contratto di Donnarumma. Secondo Tuttosport, si parla di un prolungamento fino al 2023, ma non è da escludere che si arrivi fino al 2025 con un’eventuale clausola risolutoria o una promessa di cessione qualora il Milan non raggiunga determinati obiettivi in un determinato arco temporale. Oltre a Gigio, il Milan e Raiola dovranno parlare anche dell’eventuale prolungamento del contratto del fratello Antonio, che va in scadenza – anche lui – il 30 giugno 2021.