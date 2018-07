Secondo Sky Sport, la Roma sta pensando ad Alphonse Areola come sostituto di Alisson. Qualora il portiere del Paris Saint-Germain dovesse lasciare la Francia per approdare nella Capitale, il progetto di Raiola sarebbe quello di provare a portare Gigio Donnarumma sotto la Tour Eiffel per far coppia con Gianluigi Buffon. Da non sottovalutare, inoltre, che il PSG era la squadra più interessata al classe 1999 l'anno scorso e aveva fatto un'offerta incredibile al club rossonero e al giovane portiere, poi rispedita al mittente.