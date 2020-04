Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona accostato al Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Movistar TV : "Sono molto calmo e felice al momento. Entrambe le parti sono al lavoro e vogliamo fare le cose bene, forse i vertici societari hanno altre cose da fare, non è vero non ho chiamato nessuno. Non ho notizie, voglio continuare a lavorare con lo staff tecnico".