Il leit motif dettato da Elliott in casa Milan in vista del prossimo mercato invernale è stato appreso e fatto proprio da tutti i membri della società e,tutti ripetono il copione senza sbavature, consci che, la realtà non si discosta più di tanto da quanto descritto. Servirà davvero un'occasione per mettere mano a questa rosa dove, oltre al già celebrato e programmato acquisto in difesa, all'allenatore rossonero servirebbero almeno altri 2/3 colpi per spingere sull'acceleratore e continuare senza troppi patemi d'animo la corsa salvezza.Un'occasione,Un summit con la società rossonera non è da escludere, anche soltanto per fare il punto sul presente e futuro di, già ufficialmente riscattato dal Milan nel corso dell'ultima estate e protagonista, anche se senza gol, in questa stagione.I rapporti con Ramadani sono ovviamente ottimi eAlcuni, tra l'altro rappresentano e rappresenterebbero proprio quell'occasione che il club rossonero sta cercando in vista di gennaio e di giugno., ad esempio, è stato più volte proposto e offerto, può lasciare il Real Madrid anche in prestito e potrebbe essere importante nel ruolo di vice-Ibra che consentirebbe, tra l'altro, anche a Rebic di ritornare nel suo ruolo naturale di esterno anche in assenza dello svedese., che non vuole rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, è invece un'occasione dorata in vista di giugno quando la società viola dovrà prendere giocoforza una posizione sul suo futuro. Opportunità, idee, come quelle per altri giovani che il super agente ha nella sua scuderia e che possono rappresentare idee per il futuro.