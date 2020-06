Chi c'è di intoccabile nel nuovo Milan che nascerà con Ralf Rangnick? Secondo La Gazzetta dello Sport, il manager tedesco vorrebbe la conferma di Donnarumma; poi ritiene perfetto senza dubbio anche il profilo di Hernandez, incedibile come Ismael Bennacer che partirebbe solo per i 50 milioni della clausola. "Pollice alto anche per capitan Romagnoli, colonna silenziosa a cui il Milan, contrattualmente parlando, dovrà rivolgersi in tempi ragionevolmente rapidi. E poi c’è Calhanoglu, che può spaziare dalla mediana alla trequarti e a Rangnick piace parecchio. Tanto da averlo già contattato in forma privata, si sussurra, nei mesi scorsi", si legge.