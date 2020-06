Come racconta La Gazzetta dello Sport, in casa Milan continuano le valutazioni di Ralf Rangnick. Il manager tedesco sarebbe intanto già entrato in contatto con Calhanoglu: "Calhanoglu è un altro piuttosto portato ad avanzare palla al piede verso la porta. E soprattutto a tirare quando vede luce. Lui, tra l’altro, parrebbe già avanti nel rapporto con Rangnick, che lo apprezza parecchio e lo avrebbe contattato in tempi recenti", si legge.