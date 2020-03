Il coronavirus ferma il calcio ma non la programmazione del futuro del, cona guidare la ricostruzione rossonera. Una scelta presa da Gordon Singer, figlio del fondatore del fondo Paul, e un accordo già trovato come abbiamo raccontato , e ora dalla Germania arrivano ulteriori indicazioni.- A parlare questa volta è, agente dell'attuale "Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull", che alla Bild spiega: "". Kosick poi smorza leggermente, un passo indietro che si lega più al momento vissuto dall'Italia e dall'Europa con la pandemia Covid-19 che alla reale situazione della trattativa tra i rossoneri e Rangnick: "Una cooperazione non al momento pianificata. Ora ci sono questioni più importanti".