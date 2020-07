Ralf Rangnick avrebbe chiesto Markus Schopp, come come riferito dal quotidiano "Kleine Zeitung". Oggi è allenatore dell’Hartberg, ma dal 2001 al 2005 ha giocato nel Brescia. Questo permetterebbe al manager tedesco di avere un collaboratore che parla la sua lingua ma può comunicare anche in italiano con i giocatori.