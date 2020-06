e tra i nomi sulla lista degli obiettivi si aggiunge quello di un vecchio pallino del club rossonero. Nella stagione che sta per andare in archivio in Germania, a Lipsia è rifiorito il talento di, mai realmente protagonista con la maglia della Roma dopo l'exploit alla Sampdoria nella seconda metà della stagione 2017/2018.da novembre in avanti, una volta superati i problemi fisici di inizio stagione.- Il suo bottino attuale è die ha dato un enorme contributo al probabile raggiungimento di un'altra qualificazione alla Champions League da parte del Lipsia, a 90 minuti dalla conclusione della Bundesliga., prossimo a salutare il club di proprietà della Red Bull per rilevare l'eredità di Stefano Pioli al Milan,, in virtù anche dei buoni rapporti col suo agente Fali Ramadani, ma i blancos continuano a chiedere una cifra importante - 50 milioni - mentre i rossoneri puntano al prestito biennale con diritto di riscatto. Su indicazione di Mino Raiola,, che nei giorni scorsi non ha escluso tuttavia la propria permanenza in Olanda dopo lo stop del campionato imposto dall'emergenza coronavirus e un'annata da 20 reti in 39 partite.- Insieme a loro, rispunta la candidatura diUn'ipotesi che non è poi decollata e che ha visto l'esterno spagnolo approdare al Siviglia nella seconda metà di stagione e il ceco trasferirsi in Germania., cifra minima per non registrare minusvalenze a bilancio dopo i circa 42 milioni investiti dai giallorossi nell'estate 2018. Il club tedesco continua a prendere tempo nella speranza di ottenere uno sconto, il Milan di Rangnick è pronto ad inserirsi per regalarsi il dopo Ibra.