Nessuna sorpresa o passo indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Ralf Ranginick arriverà al Milan per assumere il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico.Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del CEO rossonero Ivan Gazdis a Paolo Maldini.Il Milan vuole cambiare pelle. E lo farà seguendo le idee del professore di Backnang. Rangnick sarà plenipotenziario: avrà peso decisionale su diverse aree.La convivenza con Ralf Rangnick è pressoché impossibile per tutte le schermaglie dialettiche degli ultimi mesi. Lo scenario più concreto, allo stato attuale, è quello di un addio della bandiera rossonera seguito dal direttore sportivo Frederic Massara.