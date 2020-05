Ralf, ile una nuova stagione di rivoluzione tattica. Ildi, ildi, ildi. Col tedesco cambierà ancora tutto, tra gegenpressing, aggressività, verticalità e velocità. E, là davanti, dove i rossoneri dovranno sostituire lo svedese, sempre più con la valigia in mano, sia per tornare a Milano per allenarsi sia per lasciare a fine stagione, non basterà un solo colpo alla Jovic. Ci sarà un reparto da ricostruire.- Dallo, in cui oltre a due esterni offensivi comec'erano le due punte, all', con la coppia(entrambi in doppia cifra) che ha fatto seguito a quella della promozione, composta da, le due punte sono state un ritornello più che ricorrente. L'alternativa, specie nella stagione 2015/16, che ha portati le lattine dalla Zweite alla Bundes, ha visto anchein appoggio a uno tra Selke e Poulsen, avanzato, comunque, rispetto alla linea dei centrocampisti. Idee e concetti, soprattutto, ma anche uomini, là davanti, dove nessuno è lasciato solo. Per questo motivo il mercato dovrà portare grosse novità...Antesarà uno dei punti fermi delche verrà: con lapunta, all'esterno, conparte largo per andare a occupare l'area. Duttilità e caratteristiche che faranno comodo a Rangnick. Ancheha dimostrato che partendo da una zona più centrale sa far male: può essere la seconda punta da affiancare a un centravanti vero, che Rangnick non disdegna. Ma tutto passerà dagli attaccanti, quelli puri, purissimi.- Con Zlatanche può lasciare, in rosa c'è, oggetto misterioso che però il Milan vuole valorizzare. Nelle partite in cui è sceso in campo, però, si è spesso decentrato, non comportandosi da punta vera, quella che serve, ai rossoneri, e che stanno cercando sul mercato, col portoghese che verrà valutato dal tecnico tedesco. Lukaè il preferito, con contatti già avviati tra le parti, ma non potrà essere l'unico colpo là davanti in un reparto in cui di attaccanti veri, e goleador, ce ne sono pochi. Attenzione alle occasioni, quindi, cona zero che può essere una opportunità, che i rossoneri stanno valutando., nomi tra presente e futuro. Con tante idee ancora da sviluppare e scoprire. E con Rangnick, maestro nello scouting, che nell'ombra, ma neanche più di tanto, osserva in giro per l'Europa i nomi dei talenti utili per il suo calcio. Un calcio che sarà anche quello del Milan.@AngeTaglieri88