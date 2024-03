Milan, Raveyre ancora protagonista: il futuro della porta è in buone mani

Gabriele Stragapede

Il Milan vola alla final four di Youth League, per il secondo anno consecutivo, grazie al successo ai calci di rigore contro il Real Madrid. Un risultato storico per la giovane formazione allenata dall’ex capitano rossonero Ignazio Abate, capace di guidare questa squadra verso le semifinali. Tra i grandi protagonisti della sfida appena disputata, impossibile non citare la prestazione di Noah Raveyre. Il portiere classe 2005 ha infatti disputato un’altra grande partita, essendo decisivi in numerose occasioni contro la Primavera dei Blancos.



PARTITA DA TOP – Passano 20 minuti e il francese si sporca subito i guantoni, salvando una precisa conclusione angolata di Gonzalo. Ma è solo l’inizio. Sul finale della prima frazione (con il Milan sotto 1-0) Raveyre è miracoloso: prima salvando sulla deviazione da pochi passi di De Llanos, poi con un’uscita a croce dove ha chiuso lo specchio a De Llanos - che si era presentato tutto solo davanti alla porta rossonera -. La formazione di Abate trova il pareggio, Raveyre blinda la porta, prima di essere decisivo anche durante la lotteria dei penalty finale, parando il tiro dal dischetto di Yanez con un ottimo riflesso.



RETROSCENA – Il percorso di Raveyre in casa Milan è chiaro. Arrivato a parametro zero dal Saint-Etienne, nel corso dell’ultimo mercato invernale, il classe 2005 ha firmato un contratto con i rossoneri sino al 30 giugno 2028, venendo immediatamente aggregato alla Primavera. La strada è precisa per un giocatore che il Milan aveva cercato per più di un anno. Infatti, come raccontato da Calciomercato.com, la società di Via Aldo Rossi aveva già messo il francese nel mirino a partire dalla precedente estate, provando a prendere l’estremo difensore già dallo scorso gennaio (con un piccolo indennizzo al Saint-Etienne). Le presenza in prima squadra scoraggiavano il club francese, prima di permettere all’entourage del giocatore di interlacciare i contatti con il Milan che già tra marzo e aprile, grazie al lavoro dell’intermediario Luca Ariatti, aveva trovato l’accordo definitivo, ufficializzandolo lo scorso luglio.



FUTURO – Il futuro di Raveyre è al Milan, con un puntuale progetto da parte dei rossoneri. Il club di Via Aldo Rossi crede nel talento del classe 2005 francese e, in caso di seconda squadra in Serie C (manca il benestare di Gerry Cardinale che dovrà dare l'ok all'investimento e, considerando quelli che sono i costi, 7-10 milioni a stagione, il club rossonero dovrà attendere giugno. Per giocare il campionato di Serie C 2024-25 dovrà verificarsi la mancata iscrizione di un club di C, condizione necessaria per ammettere una squadra Under 23), vede Raveyre come titolare inamovibile di una futura Under 23 nella terza massima serie del calcio italiano.