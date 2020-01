Il Re è tornato ed è una ottima notizia per il Milan e per il calcio italiano. Che può riabbracciare un altro grande campione. 2806 come i giorni dall'ultimo squillo nel derby contro l'Inter, 57 come le reti segnate in rossonero. Zlatan Ibrahimovic è stato il grande protagonista nella vittoria, meritata, del Diavolo in casa del Cagliari. Il punto esclamativo su una prestazione di grande livello tecnico e da leader vero per la felicità della dirigenza presente al completo sugli spalti della Sardegna Arena.



NON E' SOLO MARKETING - Un giocatore così ti cambia la squadra, un giocatore così da sicurezze ad allenatore e compagni, un giocatore così fa (semplicemente) i gol che erano mancati al Milan nel girone di andata. No, l'operazione Ibrahimovic non è solo marketing. Perché Zlatan servirà a tenere i rossoneri in lotta per un obiettivo come quello europeo. Difficile ma ancora alla portata, considerando le difficoltà proprio dell'avversario odierno. Può sorridere anche Leao, pupillo di Boban, che dal campione svedese avrà la giusta razione di consigli e rimproveri fondamentali per alzare il suo livello tecnico e mentale.



CAMPIONE SENZA ETA' - L'eroe dei due mondi, come ama definirsi il campione svedese, aveva iniziato la gara con qualche errore di troppo, mostrando una certa staticità. Poi ha fatto prevalere l'intelligenza e la consapevolezza di quello che è il suo attuale pontenziale: sempre di di primissima qualità, ma da esprimere in maniera diversa rispetto al passato. Nel secondo tempo ha preso confidenza con i compagni e ha dominato. Zlatan Ibrahimovic è un campione senza età e fa già sognare i tifosi, proprio come 7 anni fa.