Brahim Diaz resta al Milan, ormai è countdown per la chiusura definitiva dell'affare. I fitti contatti tra la società rossonera e il Real Madrid hanno avuto buon esito e hanno portato alla fumata bianca: è stato raggiunto un accordo di massima tra le parti per la permanenza del fantasista spagnolo alla corte di Pioli.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Maldini e Massara hanno trovato l'intesa con Perez per un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto al termine della stagione 2021/22: se il Milan vorrà acquistare Brahim Diaz a titolo definitivo, dovrà versare nelle casse del Real altri 22 milioni. Le merengues, tuttavia, non vogliono perdere il controllo sul giocatore e si sono riservati un controriscatto a 27 milioni. I pezzi del puzzle sono al loro posto, Brahim Diaz e il Milan andranno avanti insieme.