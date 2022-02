Brahim Diaz è in prestito dal Real Madrid al Milan anche per la prossima stagione. I rossoneri hanno un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, con controriscatto a favore degli spagnoli per 27 milioni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tra i due club c'è un patto non scritto che prevede un faccia a faccia già a fine stagione e il Milan potrà trattare il riscatto anticipato, come accaduto per Rebic.



Il trequartista spagnolo, che in rossonero è felice, guadagna 1,2 milioni di euro netti all'anno: cifra che nella passata stagione il Milan aveva condiviso con il Real e che da questa annata è in carico solo al club di via Aldo Rossi. Va da sé che un ritocco dell’ingaggio aiuterebbe a strappare un sì anticipato del calciatore.