Youth League, Milan-Real Madrid LIVE 0-0: palo di Palacios, dominio degli spagnoli

Una grande classica del calcio europeo anche se a giocarla sono gli Under 19. Milan e Real Madrid si sfidano nei quarti di finale e puntano al passaggio in semifinale di Youth League. Si gioca al Vismara dalle 16 in gara secca: chi vince (non ci saranno supplementari, ma direttamente i rigori) sfiderà la vincente di Mainz-Porto. Di seguito la cronaca del match.



24' - Forte pressione del Real: prima Raveyre è bravo a chiudere sul suo palo, poi i rossoneri tengono su un paio di mischie nella propria area di rigore



10' - Gran giocata di Palacios che salta due difensori rossoneri, calcia e trova il palo. Si salva il Milan.



8' - Prime fasi di studio. La prima occasione è per i madrileni con un tiro da fuori di Palacios ben controllato da Raveyre.



1' - Partiti.



Queste le formazioni ufficiali



Milan Primavera (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia.All. Abate. A disp. Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Skoczylas, Parmiggiani, Sala, Simmelhack



Real Madrid (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Ramon, Youssef; Pol Duran, Cristian Perea, Palacios; Meso, De Llanos, Gonzalo. All. Arbeloa. A disp. Gonzalez, Manuel Serrano, A. Moreno, Fortuny, Paulo Iago, Daniel Yanez, Aguado



Arbitro: Koslowski (GER)