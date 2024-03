Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quando in campo scendono da avversari Milan e Real Madrid c'è sempre un clima diverso, quasi epico o mitico. E la magia non funziona solo per le rispettive prime squadre, ma anche a livello giovanile dove lo scontro fra le due formazioni è sicuramente meno frequente. Anche per questo la gara a scontro diretto valida per i quarti di finale della Youth League Milan-Real Madrid richiama attorno a sé l'attenzione delle grandi occasioni. Il calcio d'inizio sarà alle ore 16 al centro sportivo Vismara di Milano e metterà di fronte tanti talenti allenati da, due grandi ex delle due squadre e due degli allenatori emergenti che presto vedremo nel calcio dei grandi.Abbiamo detto dei tanti talenti che scenderanno in campo a partire da Francescoda poco 16enne, chiacchieratissimo in chiave mercato per il primo contratto da pro da firmare e con 3 gol e 1 assist allattivo in 5 gare nel torneo. Risponde(ex-Barcellona che gioca nel Real) con 3 gol e 2 assist in 7 gare. Milan-Real non è però soltanto sfida fra bomber, ma sarà battaglia anche in mezzo al campo con il duello fra il rossoneroche con i Blancos ha all'attivo 4 gol e 3 assist in 7 gare in Youth League. Il più chiacchierato?, fantasista classe 2004 che ha già esordito con Ancelotti in prima squadra, mentre in maglia Milan oltre ai già notiocchio ancheche sta vivendo una stagione magica.Milan-Real Madrid, gara valida per i quarti di finale di Youth League in gara secca, con calcio d'inizio alle ore 16 al centro sportivo Vismara, Puma house of football di Milano, sarà trasmessa in esclusiva da Sky che la trasmetterà su Sky Sport 1 (canale 201). In streaming la partita sarà fruibile tramite il sito Uefa TV, l'app di AC MIlan e Sky Go.MILAN (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. Allenatore: Ignazio Abate.REAL MADRID (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Ramon, Yusi; Manuel Angel, Perea, Paz; De Llanos Garcia, Bravo. Allenatore: Alvaro Arbeloa.