Ancora apprensione Milanello per quanto riguarda la situazione Ante Rebic. Il croato infatti sembra non aver ancora recuperato dall’infortunio alla spalla e potrebbe essere, parzialmente o completamente, out per la sfida di Europa League di giovedì a Glasgow contro il Celtic. A questo punto non resta che chiedersi chi potrà ricoprire il ruolo dell’ex Eintracht in Scozia, valutando in modo approfondito le ipotesi.



La soluzione più ovvia appare la conferma dei due classe ‘99 Saelemakers e Leao, tra i migliori nel derby. E’ vero anche che visti gli impegni ravvicinati in questo periodo (domenica c’è Milan-Roma) decisamente provanti, Stefano Pioli potrebbe valutare la decisione di optare per un po' di turnover. Sulla destra potrebbe rivedersi Samu Castillejo, che potrebbe fare staffetta con Brahim Diaz. Quest’ultimo, calciando in egual modo con entrambi i piedi, potrebbe essere impiegato anche sulla fascia opposta.



Un’ultima variante per la fascia sinistra potrebbe essere rappresentata dalla freschezza degli strappi di Jens Petter Hauge, più volte definito tra i più in forma dell’intera rosa dallo stesso Pioli.

Staremo a vedere come evolveranno le condizioni di Rebic fino a giovedì a seconda dei responsi dei controlli di domani e dopodomani e come possano variare, di pari passo, le scelte del tecnico rossonero.