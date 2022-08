Niente Sassuolo per Ante Rebic e Divock Origi. Entrambi non saranno presi in considerazione da Pioli per il match di domani sera in Emilia, in programma alle 18.30, il croato per un problema alla schiena, il belga per una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%. Contro la squadra di Dionisi, a caccia della seconda vittoria in stagione dopo quella contro il Lecce, l'allenatore emiliano farà turnover; spazio, con ogni probabilità, a Gabbia e Florenzi in difesa, Pobega a centrocampo, Brahim e Saelemaekers sulla trequarti. Sabato prossimo alle 18 è in programma il derby contro l'Inter, mentre l'esordio in Champions League è in calendario martedì 6 settembre alle 20.45 con il Salisburgo.