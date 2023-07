Dopo quattro stagioni in rossonero, Ante Rebic saluta il Milan e l'Italia: in queste ore l'attaccante croato volerà in Turchia, direzione Besiktas. Un affare a titolo definitivo da 500milioni di euro più bonus che possono arrivare fino a 2 milioni; operazione importante per i rossoneri, che dall'addio dell'ex Eintracht risparmiano circa 9 milioni di euro: usufruendo del Decreto Crescita, l'ingaggio lordo al Milan era di 4,6 milioni all'anno.



L'ALTRA PISTA - A raggiungerlo presto potrebbe essere Junior Messias: Milan e Besiktas hanno aperto questa doppia pista sul mercato e dopo aver chiuso Rebic si concentreranno a trovare un accordo anche per il brasiliano. Il giocatore ha il contratto in scadenza 2024 ma la dirigenza sta spingendo per trovare una soluzione in questa sessione, si lavora sulla formula: il club turco ha proposto un prestito col Milan che vorrebbe venderlo a titolo defintivo. Nei prossimi giorni continueranno i contatti considerando anche l'interesse del Torino, prima però il Besiktas è pronto ad accogliere Rebic. Per l'addio al Milan manca solo l'annuncio ufficiale.