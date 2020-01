Match-winner contro in Milan-Udinese con la sua doppietta, Ante Rebic parla a Dazn al termine dell'incontro: "Voglio solo dire che sono soddisfatto, perché finalmente ho avuto la chance nelle ultime due partite e ho dimostrato quello che posso fare sul campo e sono felice per la doppietta. L'importante è aver vinto, ora guardiamo avanti. Abbiamo inserito tre giocatori importanti come Ibrahimovic, Kjaer e Begovic che aiutano tanto la squadra con i loro consigli, mettiamo tutto in campo. Dove può arrivare il Milan? Non voglio dire nulla sui nostri obiettivi per il finale di stagione, dobbiamo continuare a lavorare così, guardare partita per partita e prendere più punti possibili".