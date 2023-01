Una partita da non sbagliare. Lo sa bene Stefano Pioli, che contro l'Inter vuole rivedere il suo vecchio Milan, non la versione sbiadita di Lecce. La Supercoppa italiana è un trofeo importante, che arriva in un momento delicato, una sfida da vincere per allontanare i brutti pensieri. Per farlo il tecnico di Parma potrà contare su Ante Rebic, che ha quasi smaltito l'infortunio all'adduttore della coscia sinistra. Il croato, che ha saltato i match contro Salernitana, Roma e Lecce, ha lavorato in gruppo e corre verso la convocazione.



PUNTO SULL'ATTACCO - Mercoledì sera, insomma, dovrebbe partire dalla panchina, tornerà a essere una risorsa per Pioli, che dopo aver ritrovato Origi, in campo 21' al Via del Mare, può tornare a contare sul croato, che in questa stagione ha giocato solo 656', segnando tre gol, l'ultimo a inizio ottobre a Empoli. Per Riyad non è partito Ibrahimovic, che dovrebbe raggiungere i compagni solo il giorno della match. Il recupero dello svedese è in alto mare: difficile vederlo in campo a metà febbraio, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, servirà un ulteriore rinvio. Difficile stabilire di quanto.