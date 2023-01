Il Milan ha svolto la seduta di rifinitura a Riad in vista della sfida di domani contro l'Inter valida per la Supercoppa Italiana. Tutti in gruppo i giocatori convocati da Stefano Pioli, compreso Ante Rebic, completamente recuperato e a disposizione per il derby che vale un trofeo. Unici assenti all'allenamento i giocatori rimasti a Milanello, ovvero Ibrahimovic, Maignan, Ballo Toure, Krunic e Florenzi.