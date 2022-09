Divock Origi si, Ante Rebic no. I due casi più importanti aperti in casa Milan in vista del derby di domani contro l'Inter alla fine prenderanno due direzioni opposte con la punta belga che sarà a disposizione di Stefano Pioli, mentre quella croata rimarrà ancora fermo ai box.



PROBLEMA ALLA SCHIENA - Già martedì contro il Sassuolo Rebic era stato costretto a fermarsi per un problema alla schiena che anche nella giornata di oggi non è stato risolto. Il Milan non vuole forzare i tempi e rischiare anche perché dopo la stracittadina contro i nerazzurri i rossoneri avranno partite importanti contro Salisburgo e Dinamo Zagabria (in mezzo la Sampdoria) decisive soprattutto in chiave Champions.