Ante Rebic sorride e corre verso la convocazione per il derby. Nella giornata di oggi l'attaccante croato ha svolto la prima parte dell'allenamento da solo, per poi unirsi al resto del gruppo per il resto della sessione. In queste ore l'attaccante sarà l'osservato speciale a Milanello, Stefano Pioli lo studierà da vicino per capire la sua condizione, ma la sensazione è che dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la gara con l'Inter.



LA SCELTA DI PIOLI - Rebic ha ormai smaltito il problema alla caviglia che aveva rimediato contro il Verona e l'ha tenuto fuori per quasi venti giorni. Il croato ha saltato le ultime cinque partite dei rossoneri tra campionato e Champions, prima delle quali aveva totalizzato dieci presenze, due gol e due assist. Probabilmente Pioli se lo porterà in panchina come jolly, pronto a inserirlo a gara in corso se dovesse servire: dal primo minuto spazio al trio Saelemaekers, Leao e Brahim Diaz, che dovrebbe tornare titolare anche in campionato ed è in vantaggio nel ballottaggio con Krunic. Ante si siederà lì, vicino all'allenatore e pronto a ricoprire tutti e tre i ruoli dietro a Ibra (a proposito: dovrebbe partire dall'inizio lui e non Giroud). Pioli recupera il syuo jolly, Rebic corre verso il derby.