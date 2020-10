Brutte notizie in casa Milan: le sensazioni negative di inizio settimana hanno avuto conferma nella giornata di oggi: Ante Rebic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida contro l'Inter. Nel punto fatto con lo staff medico del club di via Aldo Rossi si è deciso di non forzare i tempi e proseguire la terapia conservativa.



NUOVO CONTROLLO - Un nuovo controllo è previsto a inizio settimana prossima per capire quando l'attaccante croato potrà tornare in campo dopo il duro infortunio al gomito patito nella trasferta di Crotone, secondo turno di campionato del Milan.