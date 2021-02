leit motiv

. Lo si evince dallo sguardo truce, dalle poche parole e dalle passioni sui generis, come dichiarato dallo stesso croato:sulle colline intorno a Imotski, la mia città. Ci portiamo da mangiare e saliamo nei boschi, dove non c’è neanche connessione al cellulare.come in campo, le dimostrazioni nel corso di dodici mesi sono state parecchie e spesso decisive-nelera stato addirittura asuo vecchio club nel qualecome ha fatto qualche mese dopo il "gemello" LukaA un passo dall'addio, pronto per riabbracciare la Germania: poiGol pesanti, importantidalla quale si è acceso definitivamente il Milan di Stefano Pioli. Tanto cheun calciatore fondamentale per l'allenatore:pronto per faree segnare, lottare, fornire assist. Un altro Rebic.à, che ha fatto in modo in estate di perfezionare il suo acquisto dal club di Francoforte, mettendo a punto: doveva essere uno dei protagonisti della splendida stagione rossonera,, club che si ritroverà di fronte domenica alle 15 a San Siro: all'andata il croato. Poiche lo tengono lontano dal campo per quasi tre mesi.l'ultima proprio settimana scorsasu ribattuta di Skorupski al rigore parato a Ibra.. Un girone dopo, riecco i calabresi:. Ora serve il vero Rebic, servono i gol: con la benzina del classe 1993 nel serbatoio, che in vista di domenica ssaràGol, giocate, lotta, assist: il vero Rebic è pronto a tornare, problemi di chi se lo trova davanti.@AleDigio89