Costa cara l'ultima apparizione in maglia Eintracht ad Ante Rebic. L'attaccante, attualmente al Milan, è stato infatti squalificato dall'Uefa per 5 turni a seguito dell'espulsione rimediata nella sfida tra i tedeschi e lo Strasburgo dello scorso 29 agosto, valida per i playoff di Europa League. Il croato, espulso al 44' per un duro fallo, si era scagliato contro l'arbitro, insultandolo ripetutamente. Da qui la lunga squalifica dell'Uefa. Il Milan quest'anno non partecipa alle coppe europee, ma non appena tornerà a competere in Europa sarà quindi costretto a rinunciare a Rebic, almeno per le prime 5 partite.