Il Milan dovrà fare a meno di Ante Rebic fino alla fine dell'anno: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, per l'attaccante croato si prospetta circa un mese di stop per la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in allenamento alla vigilia della sfida con la Fiorentina.



TENTATANO IL RECUPERO - Notizie positive arrivano invece dalla difesa. Oltre a Romagnoli, già recuperato per l'Atletico Madrid, migliorano le condizioni di Fikayo Tomori (dopo il problema all'anca) e procede a passo spedito il recupero di Mike Maignan: i due saranno monitorati costantemente nei prossimi giorni per evitare rischi, ma proveranno ad essere a disposizione di Pioli già per domenica, quando il Milan affronterà il Sassuolo.