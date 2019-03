L'inizio col botto, poi un lungo periodo di calo, ora i dubbi sul futuro. La stagione di André Silva al Siviglia ha vissuto almeno tre fasi. Sette gol segnati nelle prime sette giornate di Liga e un entusiasmo ritrovato, tanto che a ottobre il club andaluso pensava già al riscatto, coi 38 milioni di euro pattuiti da versare al Milan, in aggiunta ai cinque già spesi per il prestito. Col passare dei mesi, però, le reti dell'attaccante portoghese sono diventate merce sempre più rara, così come si è affievolita la convinzione del Siviglia di puntare ancora su di lui.



SERVE LO SCONTO - Come anticipato da Calciomercato.com, gli spagnoli hanno ancora molti dubbi sul futuro del classe '95 e prenderanno una decisione definitiva soltanto a fine maggio. L'idea, oggi, è però quella di chiedere uno sconto al Milan e investire al massimo 25/30 milioni sull'ex Porto. Uno scenario che, almeno per il momento, non convince i rossoneri.



MENDES LO OFFRE - In questa situazione è poi già entrato in scena Jorge Mendes. Come riporta As, il potente agente ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca della miglior soluzione per André Silva. Molto difficile una sua permanenza al Milan in caso di rientro dal prestito, l'ipotesi più suggestiva porterebbe al Barcellona, che in alternativa a Jovic e Griezmann valuta anche il portoghese come piano di riserva per l'attacco. Altre piste portano invece a Valencia, Monaco e Wolverhampton, tre club su cui Mendes riesce a far pesare molto la sua influenza.