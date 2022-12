Tra le spine in casa Milan nel mercato di gennaio c’è sicuramente la situazione di Timouè Bakayoko. Il centrocampista francese è vero e proprio problema per il club rossonero: la scorsa estate, pur sapendo di non rientrare nei programmi di Stefano Pioli, ha declinato diverse offerte ( come quella dell’Olympiacos) e la rescissione contrattuale con il Chelsea. Una scelta certamente poco produttiva a livello sportivo perché ora l’ex Monaco è una sorta di separato in casa, mai utilizzato nella prima parte di stagione.



NO ALLA TURCHIA- I rappresentanti di Bakayoko sono al lavoro da diverse settimane per trovare una soluzione. L’Olympiacos resta interessato ma è l’Adana Dermispor di Vincenzo Montella ad aver mosso i passi più concreti presentando un’offerta al centrocampista classe 94’. Un pressing, quello del club turco, che non sta portando i risultati sperati perché Timouè ha altre idee per la testa. Maldini e Massara ora devono risolvere una situazione intricata per due motivi: Pioli vorrebbe una rosa più corta e omogenea e l’ingaggio del francese è decisamente pesante per le casse rossonere.