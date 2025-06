Milan, rebus terzini: Theo Hernandez resta un caso e intanto torna di moda il nome di Tiago Santos

AFP via Getty Images

, che oltre al reparto offensivo e quello centrale del campo, dovranno risolvere la scomoda situazione che si è creata in difesa, specialmente per quanto riguarda le fasce. Se da una parte, infatti, il futuro diè in bilico, dall'altra c'è da capire come muoversi in ottica calciomercato, specialmente dopo, il cui prestito non sarà tramutato in acquisto a titolo definitivo.Per quanto riguarda il francese, la linea del Milan è stata inequivocabile:a titolo definitivo. Scenario che, però, resta complesso visto chee con l'è arrivata una fumata nera negli scorsi giorni. In caso di mancata cessione, Theo rischia davvero di vivere la sua ultima stagione in rossonero dae messo, quindi, fuori rosa.

Oltre a questa situazione, in casa Milan bisognerà anche prendere delle decisioni per quanto riguarda giocatori come. Partendo dal primo, il brasiliano ha saltato tutta la seconda parte di stagione per via di una grave lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, che lo ha tenuto ai box fine a fine campionato.o se vorrà andare oltre. Ricordiamo che a gennaio prima dell'infortunio,era stato davveroe anche se c'è l'insidia Real Madrid (che detiene un diritto di recompra sul giocatore), i rossoneri sono convinti di poter affidare la fascia destra allo spagnolo. La decisione finale spetterà, però, ad Allegri.Per quanto riguarda, il classe 1991 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il Milan avrebbe in mente di, soprattutto per il carisma del giocatore e per l'importanza di mantenere un uomo-spogliatoio in squadra., invece, ha un contratto lungo fino al 2030 e potrebbe essere, che nella sua carriera da allenatore ha sempre puntato sui giovani. Diversa la situazione di, che non ha mai convinto in rossonero e potrebbe trovare spazio altrove.

e a tal proposito la Gazzetta dello Sport sottolinea un. Giovane e scattante, il classe 2002 potrebbe essere il giusto rinforzo per Allegri. Il club francese lo valuta appena, cifra che il ds Tare può pensare di trattare.