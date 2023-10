Il Milan ha pareggiato 0-0 contro il Borussia Dortmund: questo significa che, con la doppia sconfitta per 2-0 e 1-0 rimediata nelle semifinali della scorsa stagione dall'Inter e lo 0-0 maturato alla prima giornata dell'edizione corrente contro il Newcastle, i rossoneri sono rimasti a secco per quattro partite di fila in Champions League per la prima volta nella storia.