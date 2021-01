Stefano Pioli recupera due pedine molto importanti per la trasferta di lunedì sera del suo Milan a Cagliari, mentre genera apprensione la seconda assenza consecutiva dagli allenamenti di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco non aveva partecipato nemmeno alla seduta di ieri, insieme a Theo Hernandez, e la sua presenza in campo per il posticipo della 18esima di campionato è in forte dubbio.



Abile a arruolabile invece il terzino francese, che ha lavorato regolarmente nella seduta di questa mattina e occuperà la sua classica posizione in campo. La novità principale per la squadra rossonera è però il rientro di Alexis Saelemaekers, ai box dalla partita con la Lazio dello scorso 23 dicembre per un problema muscolare: il belga sta bene e sarà convocato per la trasferta in terra sarda.