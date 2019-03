Con il rientro tra i convocabili di Cristian Zapata, ai box da fine gennaio per un un infortunio muscolare, per il Milan si prospetta una situazione di ritrovata abbondanza in vista del derby di domenica sera. Visto anche il recente rientro di Caldara, infatti, il tecnico Gattuso avrà a disposizione la rosa al completo (tranne naturalmente Bonaventura, la cui stagione è finita da mesi).