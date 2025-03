Milan, recupero in extremis per Conceicao: torna Walker, può partire titolare

Getty Images

È questa la definizione che sta accompagnando la giornata del Milan, atteso da una delicatissima sfida in serata contro la Lazio che può sancire definitivamente la fine di ogni possibilità di tornare a lottare per una qualificazione nella prossima edizione della Champions League oppure può rilanciare le ambizioni della formazione rossonera di prendersi il 4° posto., che si gioca il futuro a breve e lungo termine,, chiamati a una svolta immediata per giungere a quel fondamentale obiettivo di carattere sportivo-economico chiamato Champions.

Ci sarà bisogno dell’apporto di tutti, del 100% (anzi, per metterlo nelle parole di Conceicao, del 150%) di ogni calciatore della squadra meneghina per provare a ribaltare le sorti di una stagione che si avvia verso un finale amaro., in vista della serata odierna,. Infatti, come riportato da Sky Sport,sarà inserito all’interno dell’elenco dei convocati eper la partita con i biancocelesti. Secondo quanto rivelato,, dunque,, con Alex Jimenez che invece potrà essere utilizzato come risorsa a partita in corso.

L’ex giocatore del Manchester City, ricordiamo, aveva riportato un problema di lieve entità al flessore della coscia sinistra durante il match casalingo contro il Feyenoord. Rimasto in campo,di Baroni. Incontro che vedrà, dunque,dal 1’ in una linea difensiva composta anche daz a sinistra e dalla coppiaa proteggereal centro.fungeranno da diga davanti al pacchetto arretrato, conavanzato da 10 a supportarea presidiare le fasce e comporre il tridente offensivo.