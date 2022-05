Ilmette in bacheca il 19° scudetto e si prepara al: i prossimi giorni saranno cruciali per il passaggio di proprietà da, in un'operazione da. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, anche se il fondo Elliott non uscirà completamente di scena e resterà con una quota di minoranza, almeno per una fase transitoria.- Nel frattempo ha fatto scalpore l'intervista di Paolo Maldini nella quale il direttore dell'area tecnica milanista ha sottolineato con malumore la situazione contrattuale sua e del direttore sportivo Frederic Massara , entrambi a scadenza e senza comunicazioni sul futuro. Con la cessione della società alle porte, è verosimile che i rinnovi del management e le strategie sul mercato saranno discussi solo dopo l'ingresso del nuovo azionista di maggioranza, RedBird per l'appunto, cui dovranno rispondere tutti i dipendenti a operazione ultimata.