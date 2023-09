Ci ha messo poco Tijjania prendersi il. Il centrocampista è uno dei più brillanti dell’ottimo inizio della squadra die ha parlato agli olandesi di Nos. Ecco le sue parole- "Quando mi guardo intorno e vedo dove possiamo vivere con la nostra famiglia… è. Milano è una metropoli, ci sono tanti buoni ristoranti. E. È vero, qui mangiano tanta pasta. Mi vedo giocare al Milan ancora per tanti anni".– “Quante volte mi sono pizzicato per capire se fosse un sogno? Qualche volta all'inizio. Ma è molto strano:All'inizio era assurdo: mi dicevo guarda dove giochi adesso e quanto è bello. Al Milan c'èAiutano a trovare una casa e cose simili. Questo toglie molte preoccupazioni, così puoi concentrarti sul calcio. Inoltre, la squadra è stata molto gentile. Mi aiutano anche a livello tattico e di traduzione dall'italiano all'inglese"- "Se dimostri le tue qualità, verrai preso sul serio. Quando sono in palestra, vedo laLì vedi anchecon i Palloni d'Oro. Qui al Milan sono molto contenti di avere un giocatore olandese. Mi chiamano, che buffo, come i. Qui si inventano di tutto",- "Anche se la stagione è appena iniziata, siamo sulla strada giusta.