Tijjani Reijnders è di fatti un giocatore del Milan. Esploso nella passata stagione con l'AZ, l'olandese arriverà questa sera a Milano per svolgere domani le visite mediche e firmare il contratto con i rossoneri. La squadra di Pioli lo ha portato a casa per 20 milioni di euro più bonus e gli ha preparato un contratto quinquennale a 1,7 milioni di euro netti. Il centrocampista diventerà così il quinto acquisto più costoso di un calciatore olandese in Serie A, secondo i dati Transfermarkt. Vediamo di seguito questa speciale classifica.