Milan, Reijnders centrale con Fonseca

43 minuti fa



Tijani Reijnders è molto concentrato sull’Europeo da fare con l’Olanda per un ulteriore step in una carriera in rapida ascesa. Poi sarà ancora Milan, con rinnovata fiducia. Paulo Fonseca crede molto nelle qualità dell’ex Az Alkmaar che sarà sempre più centrale anche nel nuovo corso rossonero.