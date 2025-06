Milan, Reijnders: "Manchester City? Per me è solo una questione di attesa"

l club inglese ha trovato un'intesa con il Milan per il trasferimento del centrocampista olandese per una cifra di circa 70 milioni di euro compresi. Per il centrocampista olandese è pronto un contratto di cinque anni a 7 milioni più bonus a stagione. Pep Guardiola sarà presto accontentato: iDal ritiro della nazionale olandese arrivano le dichiarazioni di Tijjani Reijnders, riportate dal sitovoetbalzone.nl:L'attesa sta per finire perché é già in moto la macchina burocratica tra Manchester City e Milan con il relativo scambio di documenti.

La chiusura della trattativa verrà ultimata già nelle prossime ore e dal giocatore stesso è arrivata una conferma importante. Reijnders lascia il Milan dopo due stagioni e una Supercoppa Italiana vinta al termine di un'annata da doppia cifra di gol in campionato. Un finale che era nell’aria da diversi giorni ma che va in rottura quanto dichiarato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani prima dell'ultima gara della stagione in merito al mercato in entrata e in uscita: "Io mi focalizzarei su cosa ci serve per rinforzarci, perchè ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".