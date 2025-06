Milan, Reijnders confessa: "Entusiasta del Manchester City, non si poteva più aspettare"

GETTY

, centrocampista del Milan, è ormai pronto a cominciare la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del Manchester City. Il 26enne olandese, in campo 69 minuti ieri con l'Olanda, nella giornata di oggi volerà in Inghilterra, dove svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club. Un evento che il quasi ex Milan stava aspettando con trepidazione.", ha dichiarato il centrocampista a seguito del successo in trasferta contro la Finlandia (0-2) nelle qualificazioni ai Mondiali: "Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta".

, ricordiamo,