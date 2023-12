Intervistato a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Monza, Tijjani Reijnders ha commentato così il successo e il gol realizzato. Queste le sue parole:



GOL A SAN SIRO - "Per me è un onore giocare qui a San Siro, sono felice".



VITTORIA - "Abbiamo perso contro l'Atalanta ma oggi siamo riusciti a ripartire e andare avanti".



SCUDETTO - "Certo, non è finita la stagione. Siamo qui per andare avanti”.



EUROPA LEAGUE - "Abbiamo molta qualità, conosco l'Europa League e dobbiamo pensare positivo”.



A DAZN



RETE A SAN SIRO - "Sì è stato bello. Sono molto contento di aver segnato di fronte alla Curva Sud, una bella emozione"



QUESTIONE DI TESTA, SENZA CHAMPIONS - "No, non c'entra Champions o campionato dobbiamo sempre continuare a spingere e stare sempre tutti insieme"



RUOLO - "C'era tanto spazio a centrocampo e il mister ha detto a me e Ruben di stare sulla stessa linea e chiudere le linee di passaggio. Ora pensiamo alla prossima"



VOTO AL GOL - "Penso che sia da 8"