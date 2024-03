Milan, Reijnders: ‘Dedico il gol a mio figlio. Dovevamo gestire meglio…’

Primo gol europeo con la maglia del Milan per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese parla a Sky al termine della partita vinta contro lo Slavia Praga: "Avremmo dovuto gestire meglio la palla, però abbiamo vinto 4-2. Ora pensiamo al ritorno. Non abbiamo sottovalutato lo Slavia, in Europa le partite sono tutte difficili".



Sulla gara di ritorno: "Dovremo lottare, dovremo essere pronti. Dovremo fare meglio in possesso palla".



Sul gol: "A chi lo dedico? A mio figlio che è appena nato".



Sul suo momento: "Gioco nel Milan e devo dimostrare le mie qualità sempre. Oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Spero di essere sempre importante per la squadra".