Getty Images

Il Milan resiste fino al 93': finisce 1-1 il derby contro l'Inter, che riacciuffa il risultato con De Vrij negando ai rossoneri la terza vittoria stagionale nella stracittadina milanese.



Al termine della partita Tijjani Reijnders, autore del momentaneo vantaggio del Diavolo, è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.



SEMPRE PIU' NELLA STORIA DEL CLUB, QUINTO MARCATORE OLANDESE DEL MILAN - "E' speciale giocare ogni partita per questo club. E' fantastico, specialmente per tutti i giocatori olandesi che hanno giocato qui prima di me. Purtroppo il gol che ho fatto non è bastato".

- "Questa è la mentalità che dobbiamo portare in ogni partita, non solo in sfide come questa. Dovremmo farlo più spesso, ci renderebbe la vita più semplice. Oggi abbiamo lottato ma purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo minuto".- "Dobbiamo, non siamo in una buona posizione in campionato e dobbiamo mostrare quello che abbiamo fatto oggi in ogni partita".

GIMENEZ - In conferenza stampa l'olandese ha risposto alla domanda su Santiago Gimenez, nuovo acquisto dei rossoneri, che il centrocampista ha affrontato ai tempi dell'Az Alkmaar: "Mi piace. Alzerà la qualità. Ci darà energia e spero possa segnare molto".