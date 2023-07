Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea, il Milan è vicino a Reijnders. I rossoneri sono disposti a offrire 20 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per raggiungere la valutazione fatta dall'AZ Alkmaar per il 24enne, pronto a firmare un contratto da 1,7 milioni netti a stagione.



Poi il Milan cerca un altro centrocampista sul mercato. La trattativa col Valencia per Musah è in fase di stallo, così si valutano anche delle piste alternative come quella che porta a Dominguez. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino del Bologna piace a Pioli e interessa pure a Fiorentina, Roma e Fenerbahce.