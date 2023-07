Il Milan non molla ​Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese classe 1998 è la prima scelta di Pioli, che vorrebbe averlo a disposizione prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, prevista per il 21 luglio. L'Az Alkmaar è però un cliente scomodo, per il suo gioiello continua a chiedere 20 milioni e non intende fare sconti, come confermato ieri dal direttore sportivo Max Huiberts: "Al momento non stiamo trattando. Hanno fatto un'offerta (sedici milioni di euro più tre milioni di bonus, ndr), che abbiamo rifiutato. Con Tijjani siamo d'accordo, per noi è importante che giochi con noi un altro anno, abbiamo comunicato questa decisione anche al Milan".



NUOVA OFFERTA? - Moncada e Furlani stanno studiando la nuova offerta da presentare nei prossimi giorni. Una delle ipotesi è valutare la parte fissa a 20 milioni di euro, con meno bonus. Reijnders, che ha già l'accordo per un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro netti, aspetta novità.