Il Milan si appresta a salutare Tijani Reijnders come prossimo nuovo acquisto. Il suo arrivo è atteso per la serata di oggi. La società rossonera ha chiuso l’operazione per 20 milioni di euro più bonus, firmando un contratto quinquennale a 1,7 milioni di euro netti. La quota di ammortamento per questa stagione, secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, sarà quindi di 6,69 milioni di euro, comprendendo il suo stipendio al lordo. Il club meneghino potrà usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita solo a partire dal prossimo anno.